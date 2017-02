Time chinês oferece R$ 33 milhões à Juventus para levar Hernanes

Pouco utilizado na Juventus, da Itália, o meia Hernanes está fora da lista de relacionados para o mata-mata da Liga dos Campeões da Europa e do clássico contra a Inter de Milão, marcado para este domingo, pelo Campeonato Italiano. No entanto, a torcida do São Paulo não deve se animar, já que o jogador está perto de acertar sua ida ao milionário futebol chinês, segundo o jornal La Gazzetta dello Sport.

Segundo a publicação italiana, o Hebei Fortune, da China, desembolsaria 10 milhões de euros, o equivalente a 33,6 milhões de reais, para contar com Hernanes por duas temporadas. O atleta brasileiro receberia salário de 8,5 milhões de euros por ano (cerca de 2 milhões de reais por mês).

O empresário de Hernanes é Joseph Lee, que tem forte influência no mercado asiático. Caso seja contratado pelo Hebei Fortune, o pernambucano do Recife integrará um elenco que conta com o compatriota Aloísio “Boi Bandido”, o marfinense Gervinho, e o argentino Ezequiel Lavezzi.

Na atual temporada, Hernanes participou de apenas 13 das 30 partidas da Juventus e marcou um gol. A última vez em que entrou em campo foi na vitória por 3 a 2 sobre a Atalanta, no dia 11 de janeiro, pela Copa da Itália. Na ocasião, ele foi titular e atuou durante os 90 minutos.

Nesta semana, especulou-se de que o São Paulo teria entrado em contato com Hernanes para negociar seu retorno. Em contato com a reportagem, o clube alegou que não tinha “verba” para arcar com a contratação. No Tricolor, ele foi bicampeão brasileiro (2007 e 2008).

(com Gazeta Press)