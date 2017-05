Tênis: Nadal ultrapassa Federer no ranking da ATP

No embalo de mais um título no saibro, Rafael Nadal ultrapassou Roger Federer e subiu para para o quarto lugar do ranking da ATP divulgado nesta segunda-feira, um dia depois do título do espanhol no Masters 1000 de Madri. O top 3 permanece inalterado: o britânico Andy Murray é o líder, seguido pelo sérvio Novak Djokovic e pelo suíço Stan Wawrinka.

Com três títulos em sequência na temporada, Nadal soma agora 5.195 pontos, com ligeira vantagem sobre Federer, que tem 5.035. O suíço está afastado das competições desde que ganhou em Miami. Ele decidiu ficar de fora do giro de saibro na Europa para se recuperar do desgaste físico do início do ano e só competirá em Roland Garros, nas próximas semanas.

O austríaco Dominic Thiem, vice-campeão em Madri, subiu duas posições e é o sétimo. Entre os brasileiros, Thomaz Bellucci caiu cinco posições, para 59º, Rogério Dutra Silva despencou 13 colocações, para 84º, e Thiago Monteiro subiu dois postos, para o 98º lugar.

Ranking ATP em 15 de maio de 2017:

1. Andy Murray (GBR) 10.360 pts

2. Novak Djokovic (SRV) 6.845

3. Stan Wawrinka (SUI) 5.605

4. Rafael Nadal (ESP) 5.195 (+1)

5. Roger Federer (SUI) 5.035 (-1)

6. Milos Raonic (CAN) 4.180

7. Dominic Thiem (AUT) 4.035 (+2)

8. Marin Cilic (CRO) 3.735 (-1)

9. Kei Nishikori (JAP) 3.470 (-1)

10. David Goffin (BEL) 3.055

(com Estadão Conteúdo)