Tênis: Nadal desiste do ATP Finals e encerra temporada 2017

A grande temporada do tenista espanhol Rafael Nadal chegou ao fim de forma inesperada na noite desta segunda-feira. Após perder na estreia no ATP Finals de tênis, em Londres, o número 1 do mundo anunciou o abandono da competição que encerra o ano e reúne os oito melhores da temporada. O campeão de Roland Garros e do US Open deste ano alegou dores no joelho para desistir do torneio.

Nadal estreou com derrota no piso duro de Londres ao ser batido pelo belga David Goffin por 2 sets a 1. Ao longo da partida, o espanhol demonstrou desconforto com o joelho direito, mas seguiu jogando. A partida durou 2h37min. Ao fim do jogo, na entrevista coletiva, o atual número 1 do mundo anunciou a desistência.

“Minha temporada acabou. Eu tinha um compromisso com o torneio, com a cidade, comigo mesmo. Eu tentei bastante. Fiz o que podia para tentar estar pronto para jogar. Mas não estou”, disse Nadal. “Lutei muito durante a partida, mas sabendo que provavelmente seria a última partida da temporada.”

Com o abandono, Nadal mantém o jejum de títulos no ATP Finals, uma das competições mais importantes do circuito. O espanhol nunca levou o troféu em 13 participações. É o único grande título que Nadal ainda não conquistou.

O líder do ranking já vinha demonstrando limitações físicas nas últimas semanas. Ele desistiu do Torneio da Basileia, na Suíça, no fim de outubro e duranrte o Masters 1000 de Paris, na semana seguinte.

A saída precoce do ATP Finals não afetará o ranking de Nadal. Ele já havia garantido o troféu de número 1 ao fim da temporada após abrir vantagem sobre Roger Federer. O suíço não chegará ao topo no fim do ano, mesmo se confirmar o favoritismo no Finals. Mas a disputa pelo primeiro lugar deve esquentar no Aberto da Austrália, em janeiro do próximo ano.

Nadal minimizou o problema físico nos joelhos. “Eu sei tudo o que preciso fazer para me recuperar. Sei como tudo aconteceu no passado quando tive problemas semelhantes. E sei qual tratamento devo fazer”, disse o tenista. “O lado positivo é que não é nada novo. Todo mundo na minha equipe tem a experiência adequada para lidar com isso. Espero me recuperar bem, descansar bastante, trabalhar muito depois para tentar estar pronto para o início da próxima temporada.”

Ele será substituído no ATP Finals pelo compatriota Pablo Carreño Busta, que só terá duas partidas para tentar alcançar a semifinal. Será a estreia do tenista espanhol na competição que encerra a temporada.