Tênis: Nadal bate Kyrgios e conquista 6º troféu na temporada

Rafael Nadal confirmou seu favoritismo e conquistou o titulo do ATP 500 de Pequim neste domingo. Na final, o tenista espanhol passou fácil pelo australiano Nick Kyrgios, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 93 minutos. Este foi o sexto título do número 1 do ranking da ATP e o 75º de sua carreira.

Na capital chinesa, Nadal fez uma de suas melhores exibições em quadra dura dos últimos anos e conseguiu sua segunda vitória contra Kyrgios em três confrontos. Com o resultado, Nadal somou mais 500 pontos e segue firme com o objetivo de terminar o ano na primeira posição do ranking.

O espanhol ampliará sua vantagem em relação ao vice-líder, Roger Federer, para 2370 pontos. O próximo torneio do espanhol será o Masters 1000 de Xangai, que começa nesta segunda-feira.

