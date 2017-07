Tênis: Melo garante liderança do ranking e vaga no ATP Finals

O mineiro Marcelo Melo voltou a assumir o posto de melhor jogador do mundo nas duplas. Nesta segunda-feira, o novo ranking da ATP foi divulgado e o brasileiro apareceu na primeira colocação, após a conquista de Wimbledon, no último final de semana. Melo já havia garantido a volta ao topo com a vitória na semifinal.

Parceiro de Melo, o polonês Lukasz Kubot subiu quatro colocações e é o atual número quatro do mundo. Ao lado do brasileiro, Kubot conquistou os três torneios na grama em 2017. Com quatro meses de antecedência, a dupla garantiu a classificação para a disputa do ATP Finals, em novembro, em Londres, que encerra a temporada e reúne os oito melhores tenistas de simples e as oito melhores duplas do ano.

A atualização do ranking da ATP, nesta segunda, traz Roger Federer, vencedor de simples em Wimbledom, seu oitavo título na grama inglesa, no terceiro lugar, atrás de Rafael Nadal, segundo, e Andy Murray, atual líder.

Rogério Dutra Silva, de 33 anos, voltou a assumir a liderança do ranking brasileiro (64ª posição) – Thomaz Bellucci é o 65º.

