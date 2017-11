Tênis: Melo e Kubot vencem em Paris e faturam 3º Masters no ano

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot conquistaram neste domingo o Masters 1000 de Paris ao derrotarem o espanhol Marcel Granollers e o croata Ivan Dodig (ex-parceiro de Marcelo Melo) por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (3), 3/6 e 10/6. Melo e Kubot são os líderes do ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) – já é o terceiro título deste nível e o sexto da dupla em 2017.

Apesar da ótima fase da dupla Melo-Kubot, a final foi dura para os primeiros colocados do mundo. No super tie-break, que definiu a partida, o brasileiro e o polonês chegaram a ficar com uma desvantagem de 5 a 2. Depois de ficar 6 a 4 para os adversários, a dupla venceu seis pontos seguidos e sagrou-se campeã do último Masters 1000 da temporada. O grande ponto do jogo foi no começo da partida, quando Marcelo Melo fez um ponto aplicando um voleio entre as pernas. Confira abaixo o lance:

Essa é a segunda vez que Marcelo Melo conquista o Masters de Paris. Em 2016, o brasileiro ganhou ao lado de Ivan Dodig, o adversário deste domingo. Antes de Kubot, o croata era o parceiro oficial do brasileiro e, juntos, conquistaram o primeiro Grand Slam do Brasil em duplas masculinas, o torneio de Roland Garros. Na ocasião, Melo e Dodig venceram os irmãos Bob e Mike Bryan, a dupla mais vitoriosa da história com mais de 100 títulos na carreira.

A conquista premia uma das melhores temporadas na carreira de Marcelo Melo. Além do título na capital francesa, o brasileiro conquistou os Masters 1000 de Miami e Madrid, ambos também junto com Kubot. O maior título veio em julho, quando os dois ganharam pela primeira vez Wimbledon, um dos quatro Grand Slams do ano e o mais tradicional entre eles.

(Com Gazeta Press)