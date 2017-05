Tênis: Marcelo Melo é campeão de duplas do Masters 1000 de Madri

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot sagraram-se, neste domingo, campeões do Masters 1000 de Madri, na Espanha, ao vencerem por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, os franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin. Melo e Kubot garantiram o título em 1h20min com um desempenho sólido dentro de quadra, não dando muitas brechas para os adversários, que não conseguiram reverter os bons saques de Melo e Kubot.

Este já é o quarto título da dupla e o segundo da parceria fixa, formada há apenas sete meses. Eles já haviam triunfado no ATP 500 de Viena, em 2015 e 2016, quando ainda jogavam apenas alguns torneios juntos, e no Masters 1000 de Miami, em abril deste ano. Foi o 24º título da carreira do brasileiro em duplas, o sétimo de torneios desta série, atrás apenas dos Grand Slams em importância. Marcelo Melo, de 33 anos, atualmente quinto colocado no ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), teve seu auge em 2015 quando chegou a número 1 do mundo, conquistando títulos como o Grand Slam de Roland Garros, o maior de sua carreira.

(Com EFE)