Tênis: brasileiros avançam para a semifinal de duplas em Xangai

Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot garantiram vaga na semifinal do Masters 1000 de Xangai nesta sexta-feira, após vencerem o mexicano Santiago Gonzalez e o chileno Julio Peralta. A vitória dos cabeças de chave número 2 foi por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-1) e 6/4.

A dupla do brasileiro começou a partida quebrando o serviço dos adversários e abrindo 2 a 1. Na sequência, sofreram a devolução e, com as confirmações de saques, o set foi para o tie-break. Após perder o primeiro ponto, Melo e Kubot não deram chances e faturaram a primeira parcial. No segundo set, o chileno e o mexicano tiveram três chances de quebras, mas não conseguiram abrir vantagem. A vitória de Melo e Kubot veio após a dupla superar o saque dos adversários depois de três match points.

Bruno Soares e o britânico Jamie Murray também venceram por 2 sets a 0. Com parciais de 6/1 e 7/6 (8-6), eles superaram o africano Raven Klaasen e o americano Rajeev Ram em uma hora e dez minutos. Na primeira parcial, a dupla de Soares conseguiu três quebras e fechou com tranquilidade em 6 a 1. No segundo set, as duas duplas confirmaram os seus saques e, no tie-break, os cabeças de chave número 4 precisaram de quatro match points para vencer o jogo.

Na semifinal, Melo e Kubot vão enfrentar o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau, atuais campeões do US Open. Soares e Murray terão pela frente o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, cabeças de chave número 1.

