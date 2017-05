Tênis: Bia Haddad vence a primeira no quali para Roland Garros

A brasileira Bia Haddad Maia manteve a excelente fase e estreou com vitória na chave de qualificação para Roland Garros. Nesta segunda-feira, a tenista número 1 do Brasil e 101ª do ranking da WTA venceu a espanhola Silvia Soler-Espinosa por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e manteve vivo o sonho de jogar o Grand Slam francês.

Agora na semifinal do quali, a atleta paulista de 20 anos enfrentará a húngara Jana Fett, 186ª no ranking da WTA, que eliminou a croata Fanny Stollar (203ª) na primeira rodada. Caso vença, Bia terá ainda mais uma partida antes de garantir vaga no torneio de saibro de Paris.