Tênis: Bia Haddad sobe 13 posições no ranking da WTA

A tenista brasileira Bia Haddad alcançou o melhor ranking de sua carreira após conquistar o vice-campeonato do torneio de Seul, na Coreia do Sul, em sua primeira final de torneio da WTA, neste domingo. Derrotada, de virada, pela letã Jelena Ostapenko, campeã de Roland Garros, a atleta paulistana de 21 anos subiu 13 posições na atualização do ranking desta segunda-feira e gora é a 58ª do mundo.

Em relação ao começo da temporada, os números de Bia Haddad são ainda mais surpreendentes: iniciou 2017 na 184ª colocação no ranking geral – 126 posições de diferença para a atual -, disputando torneios pequenos na Austrália.

Na atualização da WTA, a espanhola Garbiñe Muguruza sustentou-se no topo, e continuou acompanhada de Simona Halep e Elina Svitolina, segunda e terceira do mundo, respectivamente.

Na chave masculina também não houve mudanças entre os dez melhores. Rafael Nadal e Roger Federer, que atuaram juntos pela primeira vez neste domingo, em uma partida de exibição, seguem em primeiro e segundo colocados do ranking da ATP, respectivamente. Rogério Dutra Silva (74º), o Rogerinho, é o melhor brasileiro da atualidade.