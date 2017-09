Tênis: Bia Haddad fica com o vice em sua primeira final na WTA

A tenista brasileira Bia Haddad Maia ficou com o vice-campeonato no Torneio de Seul, na Coreia do Sul, neste domingo. Em sua primeira final da carreira no circuito da WTA, a tenista de 21 anos até começou bem, mas Jelena Ostapenko, da Letônia, venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/1 e 6/4, e garantiu a taça do campeonato.

Atual campeã de Roland Garros, Ostapenko, de 20 anos, era a principal favorita ao título em Seul. A tenista letã, 10ª colocada no ranking mundial, precisou de 2h15min para conquistar seu segundo troféu de simples na carreira. Chegando à final, Bia Haddad chegará ao melhor ranking de sua carreira. Hoje, a tenista está no 71º lugar do mundo, mas na atualização já nesta segunda-feira entrará no top 60.

(Com Estadão Conteúdo)