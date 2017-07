Tênis: Bia Haddad alcança melhor ranking da carreira

Embora não tenha disputado torneios na semana passada, a tenista brasileira Bia Haddad subiu três posições no ranking da WTA e chegou à 78ª colocação, a melhor marca de sua carreira. Número 1 do Brasil, a atleta paulistana de 21 anos é também a melhor sul-americana da lista. A checa Karolina Pliskova se manteve no topo do ranking, que foi atualizado nesta segunda-feira.

Bia Haddad chegou à segunda rodada de Wimbledon, com vitória sobre a britânica Laura Robson, antes da derrota apertada para a romena Simona Halep, 2ª colocada do ranking mundial. Nesta semana, Haddad subiu suas posições graças às quedas das japonesas Risa Ozaki e Misaki Doi, e da polonesa Magda Linette.

Ranking da WTA

1. Karolina Pliskova (RTC) 6.855 pontos.

2. Simona Halep (ROM) 6.670.

3. Angelique Kerber (ALE) 5.975.

4. Garbiñe Muguruza (ESP) 4.990.

5. Elina Svitolina (UCR) 4.935.

6. Caroline Wozniacki (DIN) 4.780.

7. Johanna Konta (GBR) 4.750.

8. Svetlana Kuznetsova (RUS) 4.500.

9. Venus Williams (EUA) 4.157.

10. Agnieszka Radwanska (POL) 3.985.

————————————————–.

78. Bia Haddad (BRA) 739.

308. Paula Gonçalves (BRA) 147.

322. Teliana Pereira (BRA) 129.

380. Laura Pigossi (BRA) 99. EFE