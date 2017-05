Tênis: Após levar bolada, Marcelo Melo é eliminado em Roma

Marcelo Melo passou por duas situações desagradáveis na manhã desta sexta-feira. Jogando as quartas de final do Masters 1000 de Roma ao lado do polonês Lukasz Kubot, o tenista primeiro levou uma bolada do próprio parceiro, depois foi derrotado por 2 sets a 0 pela dupla formada pelo finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, com parciais de 6/4 e 7/6 (6).

O acidente aconteceu no começo da segunda parcial. Com 1 a 1 no placar do set e 40/0 no game, Kubot acertou um saque direto na cabeça de Melo, abaixado rente à rede. O brasileiro foi ao chão com a mão na cabeça e ficou quase um minuto caído, sentindo dores. Ao levantar, foi aplaudido pelo público italiano e precisou de alguns minutos para se recompor e voltar à partida. Em um dos intervalos seguintes, Melo aproveitou para colocar compressas de gelo na região atingida.

Sem a vitória, Marcelo Melo não conseguirá voltar à liderança do ranking de duplas da ATP, que continuará nas mãos de Kontinen. O finlandês agora também pode, ao lado de Peers, ultrapassar Melo e Kubot como a dupla número 1 do mundo, e para isso eles precisam apenas vencer o próximo jogo, contra o croata Ivan Dodig e o espanhol Marcel Granollers-Pujol.

OUCH! 🚑 Not what you want from your doubles partner. Thankfully @marcelomelo83

back playing.#ibi17 pic.twitter.com/xZyBAfZqzA — Tennis TV (@TennisTV) May 19, 2017

(Com Gazeta Press)