Técnico defende LeBron após noite ruim: ‘Também é humano’

LeBron James não teve uma noite feliz na derrota do Cleveland Cavaliers para o Boston Celtics neste domingo, na terceira partida das finais da Conferência Leste da NBA. O astro dos Cavaliers marcou apenas 11 pontos e teve atuação apática nos últimos quartos, quando o Boston conseguiu tirar uma desvantagem de 21 pontos. Ele chegou a discutir com um torcedor que o criticava na arquibancada. O técnico da equipe, Tyronn Lue, no entanto, fez questão de defender seu principal jogador.

“LeBron também é humano e terá noites assim. Não arremessou bem a bola, mas ainda tínhamos uma vantagem de vinte pontos”, afirmou o ex-jogador e atual técnico campeão da NBA com os Cavaliers. Além dos 11 pontos, com meros 30.8% de aproveitamento nos chutes de quadra, LeBron somou seis assistências e seis rebotes. Dos 45 minutos que ficou em quadra, ficou sem pontuar durante os 16 finais, justamente o melhor momento dos Celtics.

“Era um jogo que deveríamos ter ganho, mas eles jogaram bem, lutaram. O Boston é um time lutador, sabíamos que não seria fácil, mas são coisas que podemos corrigir para voltarmos prontos na terça-feira”, completou o jovem treinador. Após a partida, LeBron chegou a bater boca com um torcedor. Ao ouvir críticas de um jovem sobre seu desempenho, retrucou ‘O que você fez na sua vida?”, segundo relatos da ESPN.

Mais calmo, na entrevista coletiva, Lebron admitiu a jornada ruim. “Tive um jogo difícil, ponto. Não apenas no segundo tempo. Pessoalmente, não fui bem. Meus companheiros fizeram um grande trabalho nos mantendo no jogo, construindo aquela liderança, mas eu, pessoalmente, não estive bem.” O Cleveland ainda lidera a série melhor de sete por 2 a 1 , e fará mais um jogo em casa nesta terça-feira.

(com Gazeta Press)