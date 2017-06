Tabela de jogos da Copa das Confederações 2017

Começa neste sábado, 17 de junho, a Copa das Confederações de 2017, evento que servirá como um teste para a Rússia antes de sediar a Copa do Mundo de 2018. As quatro cidades-sede, Moscou, São Petersburgo, Kazan e Sóchi, receberão as 16 partidas programadas para a competição. Serão 12 jogos na fase de grupos, as duas semifinais e as disputas final e pelo terceiro lugar. A anfitriã abrirá a tabela no Estádio Krestovsky, casa do Zenit São Petersburgo, contra a Nova Zelândia, ao meio-dia (horário de Brasília)

TABELA DE JOGOS:

1ª rodada:

Grupo A:

17/06, 12h – Estádio Krestovsky

Rússia x Nova Zelândia

18/06, 12h – Arena Kazan

Portugal x México

Grupo B

18/06, 15h – Otkrytie Arena

Camarões x Chile

19/06, 15h – Olímpico de Sochi

Austrália x Alemanha

2ª rodada

Grupo A:

21/06, 12h – Otkrytie Arena

Rússia x Portugal

21/06, 15h – Olímpico de Sochi

México x Nova Zelândia

Grupo B:

22/06, 12h – Estádio Krestovsky

Camarões x Austrália

22/06, 15h – Arena Kazan

Alemanha x Chile

3ª rodada

Grupo A:

24/06, 12h – Arena Kazan

México x Rússia

24/06, 15h – Estádio Krestovsky

Nova Zelândia x Portugal

Grupo B:

25/06, 12h – Olímpico de Sochi

Alemanha x Camarões

25/06, 15h – Otkrytie Arena

Chile x Austrália

Semifinal 1

28/06, 15h – Arena Kazan

1º colocado grupo A x 2º colocado grupo B

Semifinal 2

29/06, 15h – Olímpico de Sochi

1º colocado grupo B x 2º colocado grupo A

Disputa do 3º lugar

02/07, 9h – Otkrytie Arena

Final

02/07, 15h – Estádio Krestovsky