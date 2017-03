Surfista brasileiro morre após acidente na Barra da Tijuca

O surfe brasileiro perdeu sábado um dos maiores defensores do esporte, o gaúcho Lucas Zuch, de 27 anos. Ele sofreu um acidente quinta-feira, enquanto surfava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).

Lucas foi visto boiando no mar e chegou a ser resgatado pelos bombeiros. Ele lutou pela vida no Hospital Lourenço Jorge, no Rio, onde ficou internado em coma induzido. Em um dos boletins divulgados pelo hospital, o surfista apresentava infecção no pulmão (pneumonia) e em um dos rins.

Zuch era um dos idealizadores do site Surfari e do projeto Reconhecendo o Surf, que estudava o surfe no país.