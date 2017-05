Surfe: Yago Dora se apresenta ao mundo com show no Rio

A etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de Surfe apresentou ao mundo outra promessa brasileira. Yago Dora, que completa 21 anos nesta quinta-feira, foi a grande sensação da competição ao eliminar três campeões mundiais. Ele só parou na semifinal ao ser batido por Adriano de Souza, o Mineirinho, que faturou o título.

Nascido em Curitiba e radicado em Florianópolis, Yago Dora entrou na disputa em Saquarema (RJ) após ter passado pela “triagem”, uma seletiva que inclui apenas atletas do país que sedia a etapa e que não estão na disputa pelo título do Circuito Mundial. Assim, ele era azarão no início da competição, mas fez uma campanha quase irrepreensível e caiu nas graças da torcida.

Mas mesmo com o resultado excepcional no Rio, Yago não disputará as outras etapas da Word Surf League (WSL), a primeira divisão do surfe. O brasileiro é atualmente o terceiro no ranking do WQS, a divisão de acesso, que classifica os dez primeiros para o CT do ano seguinte, e sonha em estrear efetivamente na elite em 2018.

Logo na terceira fase, Yago Dora eliminou o americano John John Florence, atual campeão do mundo e líder do circuito. Nesta quarta, o catarinense voltou a surpreender ao deixar para trás Gabriel Medina, campeão do mundo em 2014, na repescagem (quinta fase) e, depois, superar o tricampeão mundial Mick Fanning nas quartas de final.

“Tudo o que aconteceu aqui foi incrível. Vim para cá sem nenhuma expectativa e acabou que eu cheguei bem longe”, disse o surfista, que tinha dificuldades para dar três passos em meio ao público sem que tivesse que parar para atender a pedidos de selfies.

Mesmo com a derrota para Mineirinho na semifinal, ele deixou o mar da praia de Itaúna muito aplaudido. “O vento deu uma virada e não deu para arriscar tanto”, explicou, depois de reconhecer que o adversário fora melhor não apenas naquela prova, mas em toda a etapa.

Mineirinho, por sua vez, elogiou o compatriota. “Yago é um garoto sensacional. Foi muito bacana enfrentá-lo numa semifinal, temos a mesma comissão técnica e eu torço muito para o sucesso dele”, comentou.

A prova mais emocionante de Yago Dora, porém, aconteceu diante de outro brasileiro. A vitória sobre Gabriel Medina veio apenas em sua última onda e só foi conhecida quando os dois surfistas já tinham deixado o mar. “Gosto de disputas assim, onda a onda. Minha estratégia foi de trocar notas e pegar várias ondas.”

(com Estadão Conteúdo)