Surfe: tubarão e nota 10 de brasileiro marcam dia em Jeffreys Bay

A sexta etapa do Circuito Mundial de Surfe, realizada em Jeffreys Bay, na África do Sul foi excelente para os brasileiros remanescentes na disputa nesta quarta-feira. Assim como no dia anterior, a etapa teve de ser paralisada por causa da presença de tubarões no mar, mas o susto não impediu Filipe Toledo e Gabriel Medina de brilharem.

Na terceira fase, Filipe Toledo surpreendeu a todos com duas manobras aéreas numa mesma onda e garantiu uma nota 10 de maneira unânime entre os cinco jurados. A exibição do brasileiro lhe rendeu uma ótima parcial de 19 pontos, superando com folga seus concorrentes de terceira fase, Jordy Smith e Julian Wilson, que receberam 17.40 e 13.50, respectivamente.

Porém,Smith e Wilson acabaram avançando às quartas de final após boas apresentações na repescagem (Smith eliminou Conner Coffin e Wilson, Michel Bourez).

Gabriel Medina também teve um bom dia e se classificou para as semifinais da etapa. O surfista de São Sebastião venceu o australiano Mick Fanning (que em 2015 sofreu um ataque de tubarão na mesma etapa sul-africana), por 17.40 a 11.33. Curiosamente, foi justo neste duelo que a bateria precisou ser novamente paralisada pela presença de um tubarão na água.

Antes, nas quartas de final, Medina eliminou o francês Joan Duru e o australiano Owen Wright, com as respectivas parciais de 18.47, 16.07 e 13.10.

Nas semifinais da competição, Medina terá pela frente o português Frederico Morais, que derrotou o havaiano John John Florence. Filipinho ainda está nas quartas e para chegar entre os quatro melhores terá que superar novamente o sul-africano Jordy Smith. Em caso de vitória, ele poderá reeditar o encontro com Julian Wilson, que enfrentará Matt Wilkinson. As baterias serão reiniciadas na quinta-feira, a partir das 2h30 (de Brasília).

Quartas de final:

Gabriel Medina (BRA) 17.40 x Mick Fanning (AUS) 11.33

Frederico Morais (POR) 19.77 x John John Florence (HAV) 18.67

Filipe Toledo (BRA) x Jordy Smith (AFS) – na quinta-feira

Matt Wilkinson (AUS) x Julian Wilson (AUS) – na quinta-feira

Semifinais:

Gabriel Medina (BRA) x Frederico Morais (POR)

Vencedor de Filipe Toledo vs Jordy Smith x Vencedor de Matt Wilkinson vs Julian Wilson

(Com Gazeta Press e Estadão Conteúdo)