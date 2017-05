Surfe: três brasileiros vencem na repescagem do Rio

Três brasileiros que participaram nesta sexta-feira da repescagem da etapa do Rio do Circuito Mundial de Surfe tiveram sucesso. Jadson André, Caio Ibelli e Wiggolly Dantas avançaram à terceira fase do evento na praia de Saquarema. Apenas Miguel Pupo não conseguiu vencer, e foi eliminado da disputa.

Jadson André conseguiu um total de 11 pontos, superando Michael Bourez, do Taiti, que conseguiu 10,27. Caio Ibelli começou atrás do francês Joan Duru, mas o derrotou por 14,87 a 12,40. Por fim, Wiggolly Dantas, que teve pela frente o havaiano Ezekiel Lau saiu vencedor por 15,60 a 15,26. Pupo foi eliminado ao perder para o australiano Adrian Buchan por 14,94 a 12,67.

Com o fim da repescagem, os confrontos da terceira fase da etapa do Rio do Circuito Mundial estão definidos. Dantas surfará contra o havaiano Sebastian Zietz, Jadson André enfrentará o sul-africano Jordy Smith e Caio Ibelli vai encarar o australiano Adrian Buchan.

Classificados anteriormente, Filipe Toledo terá o americano Kanoa Igarashi pela frente, enquanto Gabriel Medina será o adversário do australiano Bede Durbidge. Yago Dora medirá forças com o havaiano John John Florence, o atual campeão mundial. Adriano de Souza, o Mineirinho, e Ian Gouveia farão o único encontro brasileiro da fase.

(Com Estadão Conteúdo)