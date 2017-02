Surfe: Padrasto e técnico de Medina é suspenso pela WSL

Charles Saldanha, padrasto e treinador de Gabriel Medina – chamado de “pai” pelo surfista – foi suspenso pela World Surf League (WSL) dos próximos eventos do Mundial. Em comunicado, a entidade cita “um incidente envolvendo oficiais da liga em Peniche, Portugal, na temporada passada”, sem dar detalhes do ocorrido.

Por causa do incidente, Charles está suspenso até abril de 2017 – a punição começou a valer ainda em outubro do ano passado – e não poderá auxiliar Medina nas etapas de Gold Coast, Margaret River e Bells Beach. O treinador do campeão mundial de 2014 se desculpou com os dirigentes da liga. “Lamento minhas ações em Portugal em outubro passado”, afirmou Charles Saldanha.

“Esse não é o tipo de pessoa que me esforço para ser e não reflete os valores da minha família. Era uma parte intensa da temporada e respondi mal a ela. Quero pedir desculpas à WSL, aos funcionários e aos apoiadores desta comunidade, que deu tudo à minha família e continua a oferecer uma plataforma para os melhores surfistas do mundo. Boa sorte a todos nesta temporada”, completou.

A assessoria de Gabriel Medina informou que não se pronunciará sobre o assunto, assim como a WSL, que se negou a dar mais detalhes sobre o ocorrido. Na temporada passada, o brasileiro teve problemas com a arbitragem, sobretudo na etapa de Trestles, na qual se sentiu incrivelmente prejudicado. Em Peniche, ele foi eliminado na terceira rodada pelo francês Jeremy Flores. O havaiano John John Florence venceu a etapa e, consequentemente, o título mundial.