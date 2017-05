Surfe: Mineirinho vence revelação brasileira e vai à final no Rio

O catarinense Yago Dora, de 20 anos, se tornou a grande sensação da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de Surfe ao eliminar três campeões mundiais em sequência, mas parou na experiência de Adriano de Souza, o Mineirinho. Nesta quarta-feira, o campeão mundial de 2015 venceu Yago Dora por 17.97 a 11.97 na semifinal e chegou à decisão da etapa brasileira do Mundial.

Dora, que recebeu convite para participar da etapa realizada em Saquarema, foi considerado uma revelação, sendo chamado de “Giant Killer” (matador de gigantes, em inglês) pela WSL.

Ele eliminou o atual campeão John John Florence na terceira rodada, o também brasileiro Gabriel Medina na segunda repescagem e o australiano Mick Fanning nas quartas de final.

Na final, que acontece ainda na tarde desta quarta, Mineirinho terá pela frente Adrian Buchan, que venceu um confronto australiano contra Matt Wilkinson, por 16.97 a 11.60. Caso vença, o brasileiro terá a chance de se aproximar da liderança do campeonato, que pertence a John John Florence, já que alcançará a marca de 24.400 pontos, contra os 24.750 que o havaiano acumulará ao final da etapa.