Surfe: Medina vence etapa de Portugal e luta pelo bi mundial

Gabriel Medina ainda pode sonhar com o bicampeonato mundial de surfe. Na manhã desta quarta-feira, o brasileiro venceu a etapa de Peniche, em Portugal, e, com os 10.000 pontos conquistados, chegou ao segundo lugar na classificação geral, atrás apenas do atual campeão John John Florence. Resta apenas uma etapa, em Pipeline, no Havaí, para o fim da temporada de 2017 da World Surf League (WSL).

Na decisão em Peniche, Medina superou um velho rival, Julian Wilson. O australiano havia vencido as três últimas finais contra o brasileiro – justamente em Peniche, em 2012, em Pipeline, em 2014, e Teahupoo, em 2017. Mas, com uma sequência impressionante de manobras aéreas, Medina venceu por 13.26 a 10.94 e faturou sua segunda etapa consecutiva. Na semifinal, Medina havia passado pelo americano Kanoa Igarashi por 11,10 a 6,24.

Com as vitórias na França e em Portugal, Medina chegou a 50,250 pontos na temporada, a apenas 3.100 de distância de John John Florence (53.350). Na disputa em casa, entre 8 e 20 de dezembro, o havaiano precisará chegar à final em Pipeline para conquistar o título sem depender dos resultados dos adversários.

