Surfe: Brasil terá Medina e Pupo nas quartas em Portugal

O Brasil terá dois representantes nas quartas de final da etapa de Portugal do Circuito Mundial de surfe. Gabriel Medina, que ainda mantém chances de conquistar o título da temporada, e Miguel Pupo, que luta para se manter na elite em 2018, avançaram nesta terça-feira em Peniche, assim como o havaiano John John Florence, líder do ranking mundial e atual campeão.

Medina entrou na água para duelar com Mick Fanning e Pupo e se deu melhor ao conseguir 14,47 pontos. O australiano ficou com 12,47 e o compatriota com apenas 5,27 pontos, pois teve uma das suas ondas anulada por interferência. Classificado, Medina se garantiu diretamente nas quartas de final, onde reencontrará Fanning, que na repescagem derrotou o português Frederico Morais por 11,87 a 10.

Batido por Medina, Pupo também disputou a repescagem. O brasileiro teve pela frente o australiano Josh Kerr e o superou por 15,50 a 10,67. Em busca da vaga nas semifinais, Pupo enfrentará o americano Kanoa Igarashi.

Os outros dois confrontos das quartas de final em Peniche também estão definidos. O australiano Julian Wilson terá pela frente o havaiano Sebastian Zietz, enquanto John John Florence medirá forças com o americano Kolohe Andino. Após a paralisação desta terça, a etapa de Portugal, a penúltima da temporada, terá nova chamada às 4h45 (horário de Brasília) desta quarta.

Classificação da WSL

Restando apenas duas etapas (Peniche e Pipe Masters) para o fim da temporada, o líder é o havaiano John John Florence, atual campeão, com 49.900 pontos. O sul-africano Jordy Smith é o segundo, com 47.600 pontos, seguido por Gabriel Medina, que tem 40.750.

