Sub-17: Vinicius Júnior faz dois e Brasil bate Equador

A seleção brasileira se aproximou do título do Sul-Americano sub-17. Nesta segunda-feira, o Brasil bateu o Equador por 3 a 0, com gols de revelações do Flamengo – dois de Vinicius Júnior e um de Lincoln – em Rancagua, no Chile, e assumiu a liderança do hexagonal final da competição.

Com o resultado, o Brasil chegou a sete pontos. O Chile, segundo colocado, soma seis. Restando apenas dois jogos para acabar o torneio, a seleção depende apenas de si para ser campeã: precisa vence a Colômbia, na quinta-feira, e o Chile, no domingo para não depender de nenhum outro resultado.

Diante do Equador, o time marcou o primeiro aos 18 minutos do primeiro tempo. Marcos Antônio deu linda enfiada para Weverson na esquerda; o lateral cruzou de primeira para a chegada de Vinícius Júnior, que escorou para o fundo das redes. Dez minutos depois, em contra-ataque, Lincoln recebeu no meio e deu belo passe para Vinícius Júnior, de cavadinha. O camisa 11 recebeu e tocou na saída do goleiro Ramírez.

No segundo tempo, o placar foi fechado logo aos sete minutos. Vinícius Júnior recebeu em velocidade pela esquerda e chutou cruzado, mas pegou mal na bola. A finalização acabou virando um cruzamento para o colega de clube Lincoln, que deu carrinho e escorou para o gol.

Além dos três pontos importantes na disputa pelo título, a partida valeu ainda a artilharia da competição a Vinicius Júnior, que anotou seu quinto tento no torneio. Lincoln tem quatro gols e é o vice-artilheiro. Mais cedo, a Colômbia empatou sem gols com a Venezuela, enquanto o Chile foi derrotado por 2 a 0 pelo Paraguai, resultado que deu a liderança ao Brasil.

(com Gazeta Press)