Sorteio da Libertadores é hoje; veja possíveis cruzamentos

Os seis clubes brasileiros que seguem na disputa da Copa Libertadores conhecerão na noite desta quarta-feira os seus próximos adversários no torneio. A partir das 21 horas (de Brasília), a Conmebol realizará em sua sede em Assunção, no Paraguai, o sorteio das oitavas de final, assim como os cruzamentos futuros das 16 equipes até a chegada à decisão, marcada para novembro.

Para a realização do sorteio, há apenas uma divisão entre os participantes. Um pote terá os oito campeões de cada de grupo e o outro terá os oito segundos colocados. Portanto, times que estiveram no mesmo grupo podem voltar a se enfrentar já na próxima fase. Também não há restrição para clubes do mesmo país.

Nas oitavas de final, cinco times brasileiros terão a vantagem de decidir a classificação em casa no duelo de volta: Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras, Santos e Botafogo, todos campeões nos seus grupos. O Atlético-PR, que terminou atrás do San Lorenzo, decidirá fora. Os confrontos de ida das oitavas estão marcados para ocorrer entre 4 e 6 de julho e os de volta entre 8 e 10 de agosto.

O formato de sorteio é novidade para esta fase da Copa Libertadores, pois até o ano passado a definição dos confrontos era determinada por meio da classificação geral dos times que disputaram a fase de grupos.

Confira os times dos potes do sorteio e os pontos somados pelos mesmos na fase de grupos:

Pote 1 – Primeiros colocados

Atlético-MG – 13 pontos

Lanús-ARG – 13 pontos

Grêmio – 13 pontos

River Plate – 13 pontos

Palmeiras – 13 pontos

Santos – 12 pontos

Botafogo – 10 pontos

San Lorenzo – 10 pontos

Pote 2 – Segundos colocados

Godoy Cruz-ARG – 11 pontos

Guaraní-PAR – 11 pontos

Emelec-EQU – 10 pontos

Barcelona-EQU – 10 pontos

Atlético-PR – 10 pontos

The Strongest-BOL – 9 pontos

Jorge Wilstermann-BOL – 9 pontos

Nacional-URU – 8 pontos