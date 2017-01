Sobrevivente da tragédia narra jogo ao lado de Galvão

Em meio às muitas homenagens aos sobreviventes da tragédia com a Chapecoense durante o amistoso Brasil e Colômbia desta quarta-feira, no Engenhão, uma emocionou em particular a internet. Único jornalista a sobreviver à queda do avião em 29 de novembro, Rafael Henzel foi o convidado de honra na cabine de transmissão da Rede Globo. O jornalista afirmou que estava lá como um representante dos 21 profissionais da imprensa que morreram no desastre. Durante a partida, Henzel dividiu a narração com Galvão Bueno e, inclusive, narrou o gol da seleção, marcado por Dudu no começo do segundo tempo. A dobradinha – e a iniciativa do locutor oficial da Globo – ganhou elogios nas redes sociais (veja abaixo).

Todos os sobreviventes brasileiros da tragédia estiveram no gramado antes do início da partida em homenagem à Chapecoense. Neto, Alan Ruschel, Jackson Follmann e Rafael Henzel foram cumprimentados por jogadores brasileiros e colombianos. Durante a transmissão da Globo, Ruschel e Follmann também passaram pela cabine de transmissão e receberam um abraço do emocionado Galvão.

Homenagem muito legal da Globo com pessoal de Chapecó. Solidariedade Galvão Bueno para Rafael Henzel. Os dois narrando juntos. Sensacional. — Chico (@chicolangreal) January 26, 2017

Que coisa linda o Rafa Henzel narrando o jogo! 💚💚💚 #JogodaAmizade — Carol Concê (@CarolBeatrice) January 26, 2017