Site indiano confunde meia do Corinthians com pagodeiro

O meio-campista Rodriguinho se destacou em 2016 apesar da fraca temporada do Corinthians, mas não o suficiente para se tornar uma celebridade mundial. Nesta segunda-feira, o site indiano Absolute India noticiou o interesse de um clube chinês pelo jogador, mas cometeu uma gafe ao ilustrar a informação: usou uma foto do pagodeiro Rodriguinho, ex-vocalista de Os Travessos, grupo que fez sucesso entre as décadas de 90 e 2000.

O erro, claro, gerou grande repercussão entre os brasileiros nas redes sociais e o site retirou a nota do ar e de suas redes sociais. Autor de dez gols em 2016, o meia Rodriguinho tem contrato com o Corinthians até o fim de 2017, mas pode ser mais um brasileiro a deixar o país rumo ao futebol chinês.