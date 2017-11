Serena Williams se casa com cofundador do site Reddit

A tenista Serena Williams, de 36 anos, se casou na última quinta-feira com Alexis Ohanian, de 34 anos, cofundador da rede social Reddit, em uma cerimônia repleta de famosos em Nova Orleans. A Reddit é uma rede em crescimento dentro e fora dos EUA, dedicada a fóruns sobre assuntos variados.

Serena e Alexis se conheceram na Itália, em 2015, e tiveram a primeira filha, Alexis Olympia, em setembro. Segundo a rede de televisão americana “CNN”, a festa foi realizada no Centro de Artes Contemporâneas da cidade e, segundo relatos, teve como tema o filme “A Bela e a Fera”, da Disney.

A “CNN” diz que a revista Vogue americana tem exclusividade na publicação das fotos e que os convidados não puderam entrar no casamento com câmeras ou celulares. Três fotos dos noivos, porém, foram parar no Instagram de Alexis.