Serena exalta Murray por combate ao sexismo no esporte

Em entrevista à rede americana ESPN, a tenista Serena Williams falou de sua gravidez e também do papel do britânico Andy Murray em defesa às mulheres tenistas. Nesta semana, após ser eliminado pelo americano Sam Querrey nas quartas de final de Wimbledon, Murray voltou a combater o preconceito contra as mulheres com uma simples “correção” a um jornalista. O gesto foi reverenciado por Serena.

A reação de Murray fez com que Serena Williams, grávida de sete meses, elogiasse o britânico por sua correção, lembrando do sucesso das irmãs Williams (Venus e Serena) no esporte. “Não acho que exista alguma atleta que não apoie totalmente Andy Murray. Ele falou publicamente sobre a questão das mulheres e seus direitos desde sempre. Ele é e por isso nós o amamos”, afirmou a americana. ”

This is amazing. Serena was confronted with THAT Andy's answer. "I don't think there is a female athelte who isn't supportive of Murray" pic.twitter.com/oA2HwgZeRk — José Morgado (@josemorgado) July 14, 2017

“Ele tem uma mãe maravilhosa que sempre foi uma figura importante em sua vida e ele fez muito por nós. Nós amamos Andy Murray”, completou a atleta americana, recordista de títulos de Grand Slam (23). Serena Williams já foi diversas vítima de preconceito por ser negra e mulher e, assim como Murray, é um dos símbolos do combate ao preconceito no esporte. Ela está grávida de sete meses e revelou à ESPN que não quis descobrir o gênero do bebê. “Todos dizem que é uma surpresa ótima de se ter.”

“Male player” – Na quarta-feira, Andy Murray interrompeu um repórter que levantou uma questão sem especificar que estava falando de tenistas homens. “Andy, Sam é o primeiro tenista dos EUA (em inglês, player é um substantivo semelhante ao sobrecomum na gramática da língua portuguesa, ou seja, não há definição de gênero) a alcançar uma semifinal de Grand Slam desde 2009″, disse o repórter, quando foi corrigido pelo jogador: “tenista homem”.

O repórter, sem compreender, pediu para que o número 1 do mundo repetisse o questionamento e por fim, desconcertado, deu risadas e tentou amenizar a tensão. Porém, o britânico não mudou o semblante fechado diante do episódio. Ao longo de sua carreira, Murray deu diversas demonstrações de apoio às mulheres.