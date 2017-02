Seleção brasileira terá camisa verde em 2017

Nova líder do ranking da Fifa, a seleção brasileira terá um novo uniforme em 2017. A terceira camisa do time, que será lançada oficialmente pela Nike em março, será verde escuro, com detalhes em dourado. O site inglês Footy Headlines, especializado em uniformes e chuteiras, revelou nesta terça-feira um esboço da camisa.

O modelo seguirá o padrão dos uniformes titular e reserva, com gola V, e será predominantemente verde escuro, com os logos da Nike e da CBF em dourado, e mangas em um tom mais escuro de verde.

A seleção brasileira já teve um terceiro uniforme verde há três anos, lançado pouco antes da Copa do Mundo em casa. O modelo jamais foi utilizado em uma partida oficial – só foi visto no treinamento da equipe na véspera da estreia diante da Croácia, em Itaquera – mas fez sucesso entre os torcedores durante o Mundial.

Segundo o Footy Headlines, existe a possibilidade de que o próximo uniforme verde não seja utilizado em jogos, apesar de se adequar às normas da CBF, que estabelecem que o Brasil só entre em campo com uniformes nas cores de sua bandeira. Estados Unidos, Inglaterra e França também lançaram terceiros uniformes em março.