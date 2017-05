São Paulo provoca Palmeiras com vídeo ao som de valsa

Os torcedores do São Paulo seguem se divertindo com a vitória sobre o Palmeiras no clássico do último sábado, pelo Brasileirão. Na noite deste domingo, o clube tricolor entrou na brincadeira e divulgou um vídeo para celebrar a manutenção do tabu de 15 anos sem derrotas para o rival alviverde em jogos no Morumbi. Uma valsa típica de baile de debutante (festa para meninas que completam 15 anos) foi a trilha sonora do vídeo com os melhores momentos da partida. “Amanhã começa uma nova semana de muito trabalho. Boa noite #PRATTOdos… e #SoltaAValsa!”, escreveu o clube, lembrando ainda o herói da partida, Lucas Pratto.

Os torcedores são-paulinos aprovaram a piada e fizeram diversos elogios ao “estagiário” de mídias sociais. A brincadeira sobre “baile de debutante” apareceu pela primeira vez no ano passado, quando o atacante Sasha, do Inter, celebrou um gol sobre o Grêmio dançando na bandeirinha de escanteio, em referência aos 15 anos sem conquistas nacionais do rival gaúcho. No fim do ano, jogadores do Grêmio responderam à altura após a conquista da Copa do Brasil e o rebaixamento do Inter.