São Paulo faz proposta e Diego Lugano deve seguir no clube

O São Paulo, enfim, fez uma proposta de renovação de contrato ao zagueiro Diego Lugano, de 36 anos. O vínculo do uruguaio com o clube paulista se encerra daqui a dez dias.

“O Lugano é um grande ídolo da história do São Paulo, e reconhecemos isso sem dúvida nenhuma. Ele tem uma proposta em mãos para continuar. Ainda não houve resposta, mas tenho interesse que ele permaneça e isso deve acontecer nos próximos dias”, afirmou o diretor-executivo de futebol, Vinicius Pinotti, em entrevista coletiva, nesta terça-feira, no CCT da Barra Funda.

Em 2017, Lugano soma apenas oito partidas no ano, sendo apenas uma pelo Campeonato Brasileiro. A falta de declarações públicas de dirigentes acerca do assunto gerou dúvidas entre torcedores e jornalistas se a cúpula são-paulina achava realmente interessante a renovação do zagueiro.

(Com Gazeta Press)