Sampaoli exalta Tite e compara seleção brasileira ao Corinthians

O técnico Jorge Sampaoli exaltou Tite e a seleção brasileira, um dia antes de sua estreia pela Argentina no clássico sul-americano desta sexta-feira, em Melbourne, na Austrália. O ex-treinador da seleção chilena e do Sevilla mostrou que já acompanha o trabalho de Tite há alguns anos e disse que o Brasil joga semelhante aos times vencedores do Corinthians.

“Sua chegada gerou convicção aos jogadores. A seleção joga como o Corinthians de Tite, é mérito dele. Hoje é uma potência respeitada e candidata a ganhar tudo”, exaltou Sampaoli em entrevista coletiva na noite desta quarta-feira (manhã de quinta em Melbourne).

O novo treinador argentino também se mostrou entusiasmado com o comportamento de Lionel Messi. O astro da equipe estava em férias na China e se dispôs a deixar o descanso de lado para atuar no clássico. “Messi me surpreendeu positivamente. É um líder humilde, positivo. Temos de agradecer por ele ter deixado as férias na China para vir aqui nos ajudar.”

A Argentina volta a treinar na madrugada desta quinta-feira, no horário de Brasília, a última atividade antes do duelo amistoso, que acontece no Melbourne Cricket Garden, às 7h (de Brasília) desta sexta-feira.

(com Gazeta Press)