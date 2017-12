Saiba quem são as seleções do Grupo H

Polônia

Europa

Foto: Andrew Halseid-Budd/Getty Images

PARTICIPAÇÕES

8

MELHOR RESULTADO

3° lugar

(1974 e 1982)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2006

(eliminada na primeira fase)

DESTAQUE

Foto: Kacper Pempel/Reuters

Robert Lewandowski

Artilheiro do Bayern de Munique, o atacante marcou 16 gols e é também um dos artilheiros das Eliminatórias para a Copa

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

10 jogos, 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 28 gols pró, 14 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

12 jogos, 1 vitória, 2 empates e 9 derrotas – 19 gols marcados, 37 gols sofridos

JOGOS CONTRA O BRASIL EM COPAS

05/06/1934 – Brasil 6 x 5 Polônia (primeira fase)

06/07/1974 – Brasil 0 x 1 Polônia (disputa do 3° lugar)

21/06/1978 – Brasil 3 x 1 Polônia (segunda fase)

16/06/1986 – Brasil 4 x 0 Polônia (oitavas de final)



Senegal

África

Foto: Dan Mullan/Getty Images

PARTICIPAÇÕES

2

MELHOR RESULTADO

Quartas de final

(2002)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2002

(Quartas de final)

DESTAQUE

Foto: Mike Hewitt/Getty Images

Sadio Mané

Atacante é um dos destaques do Liverpool, contratado em 2016 por 41,2 milhões de euros junto ao Southampton

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

8 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 0 derrota, 15 gols pró, 5 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

Nunca se enfrentaram

JOGOS CONTRA O BRASIL EM COPAS

Nunca se enfrentaram



Colômbia

América do Sul

Foto: David Ramos/Getty Images

PARTICIPAÇÕES

6

MELHOR RESULTADO

Quartas de final

(2014)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2014

(eliminada nas quartas de final)

DESTAQUE

Foto: David Ramos/Getty Images

James Rodríguez

Dono do gol mais bonito e artilheiro do último mundial, James Rodríguez comanda o meio de campo do time colombiano. Pertence ao Real Madrid, mas está emprestado ao Bayern de Munique

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

18 jogos, 7 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 21 gols pró, 19 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

31 jogos, 3 vitórias, 9 empates e 19 derrotas – 15 gols marcados, 62 gols sofridos

JOGOS CONTRA O BRASIL EM COPAS

04/07/2014 – Brasil 2 x 1 Colômbia (quartas de final)



Japão

Ásia

Foto: Clive Rose/Getty Images

PARTICIPAÇÕES

6

MELHOR RESULTADO

Oitavas de final

(2002 e 2010)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2014

(eliminada na primeira fase)

DESTAQUE

Foto: Kaz Photography/Getty Images

Shinki Kagawa

Meia do Borussia Dortmund, teve passagem também pelo Manchester United. É o jogador japonês de maior sucesso atualmente

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

18 jogos, 13 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 44 gols pró, 7 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

12 jogos, 0 vitória, 2 empates e 10 derrotas – 5 gols marcados, 34 gols sofridos