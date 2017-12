Saiba quem são as seleções do Grupo E

Brasil

América do Sul

PARTICIPAÇÕES

21

MELHOR RESULTADO

Campeã

(1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2014

(4ª colocada)

DESTAQUE

Neymar

Jogador mais caro do mundo, é hoje o principal jogador do já rico elenco do PSG, após brilhar também pelo Barcelona

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

18 jogos, 12 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 41 gols pró, 11 gols contra

Suíça

Europa

PARTICIPAÇÕES

11

MELHOR RESULTADO

Quartas de final

(1934, 1938 e 1954)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2014

(eliminada nas oitavas de final)

DESTAQUE

Xherdan Shaqiri

O experiente meia ainda é um dos destaques do time. Atualmente joga no Stoke City e ainda é um dos titulares do time suíço

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

12 jogos, 10 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 24 gols pró, 7 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

8 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas – 8 gols marcados, 10 gols sofridos

JOGOS CONTRA O BRASIL EM COPAS

28/06/1950 – Brasil 2 x 2 Suíça (primeira fase)



Costa Rica

América Central e do Norte

PARTICIPAÇÕES

5

MELHOR RESULTADO

Quartas de final

(2014)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2014

(eliminada nas quartas de final)

DESTAQUE

Kaylor Navas

Goleiro do Real Madrid desde 2014, conquistou duas Ligas dos Campeões com o time. Foi destaque da melhor campanha da história da Costa Rica, em 2014

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

16 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 25 gols pró, 11 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

10 jogos, 1 vitória, 0 empate e 9 derrotas – 9 gols marcados, 32 gols sofridos

JOGOS CONTRA O BRASIL EM COPAS

16/06/1990 – Brasil 1 x 0 Costa Rica (primeira fase)

13/06/2002 – Brasil 5 x 2 Costa Rica (primeira fase)



Sérvia

Europa

PARTICIPAÇÕES

12

MELHOR RESULTADO

4° lugar

(1930 e 1962)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2010

(eliminada na primeira fase)

DESTAQUE

Aleksandar Kolarov

Zagueiro e lateral-esquerdo, foi jogador do Manchester City em sete temporadas, conquistando dois Campeonatos Inglês. Hoje defende a Roma, na Itália

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

10 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 20 gols pró, 10 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

19 jogos, 2 vitórias, 7 empates e 10 derrotas – 23 gols marcados, 37 gols sofridos