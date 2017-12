Saiba quem são as seleções do Grupo D

Argentina

América do Sul

Foto: Epsilon/Getty Images

PARTICIPAÇÕES

17

MELHOR RESULTADO

Campeã

(1978 e 1986)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2014

(vice-campeã)

DESTAQUE

Foto: Rodrigo Buendia/AFP

Lionel Messi

Cinco vezes melhor jogador do mundo, será uma das principais estrelas do Mundial. Com três gols seus diante do Equador, colocou a Argentina na Copa

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

18 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 19 gols pró, 16 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

104 jogos, 38 vitórias, 26 empates e 40 derrotas – 160 gols marcados, 162 gols sofridos

JOGOS CONTRA O BRASIL EM COPAS

30/06/1974 – Brasil 2 x 1 Argentina (segunda fase)

18/06/1978 – Brasil 0 x 0 Argentina (segunda fase)

02/07/1982 – Brasil 3 x 1 Argentina (segunda fase)

24/06/1990 – Brasil 0 x 1 Argentina (oitavas de final)



Islândia

Europa

Foto: Francois Nel/Getty Images

PARTICIPAÇÕES

1

MELHOR RESULTADO

estreante

(primeira participação)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

estreante

(primeira participação)

DESTAQUE

Foto: Mike Hewitt/Getty Images

Torcida

Torcida que deu espetáculo na última Eurocopa, apoiou a equipe nas partidas em Reykjavík e fora dela. Em casa, foram cinco vitórias em cinco partidas pelas Eliminatórias. É o menor país já classificado a uma Copa do Mundo, com 103 mil m² de área e pouco mais de 330 mil habitantes

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

10 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 16 gols pró, 7 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

2 jogos, 0 vitória, 0 empate e 2 derrotas – 1 gol marcado, 9 gols sofridos

JOGOS CONTRA O BRASIL EM COPAS

Nunca se enfrentaram



Croácia

Europa

Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images

PARTICIPAÇÕES

5

MELHOR RESULTADO

3° lugar

(1998)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2014

(eliminada na fase de grupos)

DESTAQUE

Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Luka Modric

Titular do Real Madrid bicampeão europeu nas últimas temporadas, Modric é o organizador do meio de campo e capitão do bom time croata

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

12 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 19 gols pró, 5 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

3 jogos, 0 vitória, 1 empate e 2 derrotas – 2 gols marcado, 5 gols sofridos

JOGOS CONTRA O BRASIL EM COPAS

13/06/2006 – Brasil 1 x 0 Croácia (primeira fase)

12/06/2006 – Brasil 3 x 1 Croácia (primeira fase)



Nigéria

África

Foto: Oleg Nikishin/Getty Images

PARTICIPAÇÕES

6

MELHOR RESULTADO

Oitavas de final

(1994, 1998 e 2014)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2014

(eliminada nas oitavas de final)

DESTAQUE

Foto: Divulgação

Victor Moses

Jogador do Chelsea desde 2012, com saídas para jogar pelo Liverpool, Stoke City e West Ham no período, o jogador é um dos maiores artilheiros da equipe, ao lado de Musa e Iheanacho

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

8 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 0 derrota, 14 gols pró, 4 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

1 jogo, 0 vitória, 0 empate e 1 derrota – 0 gol marcado, 3 gols sofridos