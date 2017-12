Saiba quem são as seleções do Grupo C

França

Europa

PARTICIPAÇÕES

15

MELHOR RESULTADO

Campeã

(1998)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2014

(eliminada nas quartas de final)

DESTAQUE

Antoine Griezmann

Artilheiro e melhor jogador da última Eurocopa, foi também eleito o terceiro melhor jogador do mundo pela Fifa em 2016

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

10 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 18 gols pró, 6 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

16 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas – 20 gols marcados, 27 gols sofridos

JOGOS CONTRA O BRASIL EM COPAS

24/06/1958 – Brasil 5 x 2 França (semifinal)

21/06/1986 – Brasil (3) 1 x 1 (4) França (quartas de final)

12/07/1998 – Brasil 0 x 3 França (final)

01/07/2006 – Brasil 0 x 1 França (quartas de final)



Austrália

Ásia

PARTICIPAÇÕES

5

MELHOR RESULTADO

Oitavas de final

(2006)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2014

(eliminada na primeira fase)

DESTAQUE

Mile Jedinak

Volante que também joga como zagueiro do Aston Villa, foi o herói da classificação australiana ao marcar três gols contra Honduras na repescagem mundial. Com 1,89m de altura, é capitão e o homem das bolas paradas do time australiano

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

22 jogos, 14 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 51 gols pró, 18 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

8 jogos, 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas – 1 gol marcado, 21 gols sofridos

JOGOS CONTRA O BRASIL EM COPAS

18/06/2006 – Brasil 2 x 0 Austrália (primeira fase)



Peru

América do Sul

PARTICIPAÇÕES

5

MELHOR RESULTADO

Quartas de final

(1970 e 1978 )

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

1982

(eliminada na primeira fase)

DESTAQUE

Paolo Guerrero

Mesmo pego no doping após jogo contra a Argentina, é o grande craque do time e foi um dos principais responsáveis pela classificação peruana para a Copa

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

20 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 29 gols pró, 26 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

43 jogos, 4 vitórias, 9 empates e 30 derrotas – 29 gols marcados, 90 gols sofridos

JOGOS CONTRA O BRASIL EM COPAS

14/06/1970 – Brasil 4 x 2 Peru (quartas de final)

14/06/1978 – Brasil 3 x 0 Peru (segunda fase)



Dinamarca

Europa

PARTICIPAÇÕES

5

MELHOR RESULTADO

Quartas de final

(1998)

ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO E RESULTADO

2010

(eliminada na primeira fase)

DESTAQUE

Christian Eriksen

Meia do Tottenham é o grande jogador dessa seleção. Apesar de ter apenas 25 anos, é um dos mais experientes do time e marcou três gols no jogo contra a Irlanda, que classificou os dinamarqueses para o Mundial. Foram onze gols em toda as Eliminatórias

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

12 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 25 gols pró, 9 gols contra

RETROSPECTO CONTRA O BRASIL

3 jogos, 1 vitória, 0 empate e 2 derrotas – 7 gols marcados, 6 gols sofridos