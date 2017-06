Saiba como assistir a Brasil x Austrália nesta terça-feira

A seleção brasileira voltará a campo nesta terça-feira, novamente às 7h05 (de Brasília), para novo amistoso em Melbourne, desta vez diante da anfitriã Austrália. Assim como a derrota para a Argentina na última sexta-feira, o jogo não será transmitido pela Rede Globo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) bancou as duas transmissões próprias, com Pelé com comentarista.

O jogo será transmitido pelas emissoras TV Cultura e TV Brasil. Além dos canais públicos de TV, outra opção será a internet. A CBF TV vai transmitir a partida também no seu site e em sua página no Facebook, assim como o portal Uol. A operadora de celular Vivo, uma das patrocinadoras da seleção, permitirá que seus assinantes assistam ao confronto pelo aplicativo Vivo Futebol, que pode ser acessado por celular e tablet.

Novamente, a transmissão da CBF TV terá Nivaldo Prieto (Fox Sports) como narrador, e Pelé, Denilson (Band) e o ex-árbitro Rodrigo Cintra como comentaristas. O quarteto ficará um estúdio na sede da CBF, no Rio. A seleção brasileira terá oito mudanças em relação ao time que perdeu para a Argentina e Philippe Coutinho como titular.

O número das emissoras varia por Estado e operadoras de TV a cabo; confira:

RIO DE JANEIRO

TV Cultura

Aberta: TV Passaponte canal 32+E

Fechada: NET canal 19 / HD canal 519

TV Brasil

Aberta: canal 2.1

Fechada: SKY canal 166 , Oi TV canal 20, Vivo TV canal 181, Claro TV canal 9, GVT canal 234, NET canal 18

SÃO PAULO

TV Cultura

Aberta: TV Cultura canal 2-

Fechada: VIVO TV canal 13 / HD canal 513 e NET canal 16 / HD canal 516

TV Brasil

Aberta: canal 62.1

Fechada: SKY canal 166 , Oi TV canal 20, Vivo TV canal 199, Claro TV canal 9, GVT canal 234, NET canal

BELO HORIZONTE

TV Cultura

Aberta: Rede Minas canal 9 e TV Lafaiete canal 38

Fechada: NET HD canal 508

TV Brasil

Aberta: canal 65

Fechada: SKY canal 166 , Oi TV canal 20, Claro TV canal 9, GVT canal 234, NET canal 3

PORTO ALEGRE

TV Cultura

Aberta: TVE canal 7 e Ulbra TV canal 48

Fechada: NET canal 9 / HD canal 509

TV Brasil

Aberta: canal 65

Fechada: SKY canal 166 , Oi TV canal 20, Claro TV canal 9, GVT canal 234, NET canal 3

BRASÍLIA

TV Cultura

Fechada: NET canal 10 / HD canal 513

TV Brasil

Aberta: canal 2.1

Fechada: SKY canal 166 , Oi TV canal 20, Claro TV canal 9, GVT canal 234, NET canal 16

RECIFE

TV Cultura

Aberta: TV Nova Nordeste, canal 22

Fechada: NET canal HD 518

TV Brasil

Aberta: TVU de Pernambuco canal 11, TV Pernambuco canal 12

Fechada: NET canal 9, SKY canal 166 , OI TV canal 20, Claro TV canal 9, GVT canal 234

MANAUS

TV Cultura

Aberta: TV Local, canal 49

Fechada: NET 13/ HD 513

TV Brasil

Aberta: TV Cultura do Amazonas, canal 2

Fechada: NET canal 4,SKY canal 166 , OI TV canal 20, Claro TV canal 9, GVT canal 234

SALVADOR

TV Cultura

Aberta: TV Baiana, canal 15

TV BRASIL para clientes SKY, Claro TV e GVT

Os clientes da TV por assinatura SKY podem assistir à TV Brasil, de qualquer lugar do país, no canal 166 ( DTH).

Os clientes da TV por assinatura Claro TV podem assistir à TV Brasil, de qualquer lugar do país, no canal 9 ( DTH).

Os clientes da TV por assinatura GVT podem assistir à TV Brasil, de qualquer lugar do país, no canal 234.