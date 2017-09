Russell Westbrook assina maior contrato da história da NBA

Nesta sexta-feira, o Oklahoma City Thunder anunciou que o principal jogador da franquia, Russell Westbrook, seguirá vestindo a camisa do time. O astro assinou uma extensão do contrato por cinco anos, e os valores envolvidos no acordo foram os mais altos da história da NBA.

Como o armador já tinha contrato para a temporada 2017/2018, Westbrook terá um vínculo de seis anos com o OKC. O valor do acordo foi de 233 milhões de dólares (aproximadamente 737 milhões de reais), de acordo com a ESPN americana. Desse valor, 205 milhões de dólares são referentes aos cinco anos do novo contrato, enquanto 28 milhões de dólares são pela temporada 2017/2018. Westbrook não escondeu a felicidade de seguir defendendo as cores do Thunder.

“Estou muito honrado por ter a oportunidade de continuar minha carreira no Thunder. Desde o primeiro dia, todo o suporte que a organização deu a mim e a minha família tem sido incrível, somos muito gratos. Quando você joga em Oklahoma, joga na frente dos melhores fãs do mundo. Estou ansioso para dar tudo de mim para eles, para esta cidade e esta organização”, declarou, em comunicado.

Westbrook, que está em Oklahoma City desde 2008, foi eleito o MVP (jogador mais valioso) da última temporada da NBA. O armador bateu o recorde de triplos-duplos da história do campeonato regular, com 42, e ainda teve médias de 31.6 pontos, 10.7 rebotes e 10.4 assistências por jogo.

(Com Gazeta Press)