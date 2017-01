Ronaldo rebate piada de meia alemão sobre 7 a 1

Uma piada do meia da seleção alemã Toni Kroos sobre o 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014 irritou estrelas do futebol brasileiro neste domingo – e causou “climão” no vestiário do Real Madrid. O lateral Marcelo, colega de Kroos no clube espanhol, e o ex-atacante Ronaldo responderam à provocação do alemão.

No primeiro dia do ano, Kroos compartilhou em seu Twitter uma imagem em que desejava um “Feliz 2017”, mas substituía os dois últimos números do ano pelas bandeiras de Brasil e Alemanha – em alusão ao 1-7 do Mineirão.

Pouco depois, Marcelo , cobrou “respeito”, enquanto seguidores brasileiros já entupiam a caixa de mensagens de Kroos com respostas. “Feliz ano novo a todos e muita saúde e RESPEITO ao próximo sempre”, publicou Marcelo, que ainda colocou cinco bandeiras do Brasil na postagem – provavelmente em alusão ao número de títulos mundiais do país. Marcelo esteve em campo no vexame do Mineirão, assim como Kroos, autor de dois gols.

Feliz año a todos mucha salud y RESPETO a los demás siempre!

Feliz ano novo a todos muita saude e RESPEITO Ao próximo sempre! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 — Marcelotwelve (@MarceloM12) January 1, 2017

Ronaldo respondeu à piada com mais bom humor. O ex-atacante relembrou a vitória do Brasil sobre a Alemanha na final da Copa do Mundo de 2002, com dois gols seus. Ronaldo substituiu os primeiros números do ano com as bandeiras de Brasil e Alemanha – em alusão ao 2 a 0 – e marcou Toni Kroos na publicação.

O meia alemão, então, voltou a se manifestar no Twitter e tentou contemporizar. “Muita atenção para uma piadinha. Desejo a todos um Ano Novo seguro e feliz.”