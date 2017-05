Ronaldinho é atração em despedida do Vicente Calderón

Ronaldinho Gaúcho foi uma das principais atrações da festa de despedida do Vicente Calderón, estádio do Atlético de Madri, que na próxima temporada vai inaugurar sua nova casa, maior e mais moderna, o Wanda Metropolitano. Tendo o craque brasileiro como capitão, um time de astros do futebol mundial enfrentou neste domingo uma equipe de ídolos do Atlético e venceu por 5 a 4.

O time de Ronaldinho, que tinha outro brasileiro, Marcos Senna, contou com nomes famosos como Caniggia, Higuita e Seedorf. Do outro lado do gramado, o Atlético usou no amistoso 59 jogadores, entre integrantes do atual elenco do clube, como Gabi e Fernando Torres, e antigos ídolos, como o zagueiro Luís Pereira, astro atleticano nos anos 70.

Ao todo, 51.023 pessoas ocuparam as arquibancadas do Calderón. A renda da partida será toda destinada à ONG argentina Scholas Ocorrentes, que dá suporte a 446 mil escolas em 190 países.

