Romero não mata a bola no peito (e a internet não perdoa)

O atacante Ángel Romero é o jogador que a torcida ama criticar. O paraguaio de 24 anos nunca foi unanimidade entre os corintianos, e mesmo assim os fãs nutrem um carinho especial pelo jogador. A foto de uma torcedora carregando um cartaz com os dizeres “Não vi Basílio, mas vi Romero” ganhou as redes sociais na comemoração do título do Campeonato Paulista deste ano. Seria força de expressão? O camisa 11 é atualmente o maior artilheiro da Arena Corinthians, com 18 gols marcados. Mas basta aparecer um novo atacante no elenco que a titularidade do paraguaio começa a ser questionada.

Pela internet, existem centenas de brincadeiras (os chamados memes) que envolvem Romero. O programa Esporte Espetacular, da TV Globo, decidiu questionar o jogador sobre o que acha das imagens e gozações. “Se a crítica está vindo é porque tenho que melhorar. Hoje estou mais maduro. Estou mais feliz aqui”, disse o atacante paraguaio ao jornalista Felipe Andreoli.

Mas até quando a imprensa tenta “levantar a bola” de Romero, ele dá motivos para ser questionado. No final da reportagem, Andreoli propõe uma brincadeira ao atacante corintiano. Para calar as vozes dos críticos que o acusam de não ser habilidoso, o jornalista joga uma bola no ar para que o jogador mate a bola no peito. “Mostra que você sabe, Romero”, incentiva o apresentador. Mas atacante se atrapalha e não controla a bola na primeira tentativa. “Essa não valeu”, diz o atacante, colocando a culpa no microfone de lapela colocado em sua camiseta.

Justiça seja feita: Romero acerto na segunda tentativa, mas o lance cômico já tinha ido parar nas redes sociais. Veja abaixo as brincadeiras: