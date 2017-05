Roland Garros: vídeo recorda 20 anos do titulo de Guga em 1997

Há 20 anos, o brasileiro Gustavo Kuerten iniciava sua trajetória no Roland Garros de 1997, o torneio que o apresentaria ao mundo. Desconhecido até mesmo pelo público brasileiro, o tenista de Florianópolis foi surpreendendo os favoritos e conquistou o título do Grand Slam de Paris, aos 20 anos de idade. Para celebrar a histórica conquista, o torneio francês lançou em suas redes sociais o documentário O Guga, na qual retrata a “lendária vitória de Gustavo Kuerten em 1997”. O próprio Guga, seus familiares e ex-treinadores participam do filme de quase 20 minutos. Confira: