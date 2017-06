Roland Garros: Thiago Monteiro é eliminado por Monfils

O Brasil está sem representantes na chave de simples de Roland Garros. Na tarde de quarta-feira, Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva caíram. Nesta quinta, foi a vez de Thiago Monteiro não suportar a pressão do francês Gael Monfils, atual número 16 do mundo, e ser eliminado na segunda rodada do tradicional torneio francês.

Monteiro não teve muitas chances na partida, e saiu derrotado por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/4 e 6/1, em 1h31 minutos de disputa. Com a vitória, Monfils terá pela frente o compatriota Richard Gasquet, que eliminou o dominicano Victor Estrella, por 6/1, 6/0 e 6/4.

Além de Thiago, outro brasileiro deixou a competição nesta quinta. Pela chave de duplas, André Sá e seu parceiro Jonathan Erlich não superaram a equipe formada por Santiago González e Donald Young, que saíram vitoriosos por 6/3 e 7/6 (7-5). Bruno Soares e Marcelo Melo, ao lado de Jamie Murray e Lukazs Kubot, respectivamente, continuam na chave e jogam nesta sexta.

Andy Murray, atual número 1 do mundo, levou um susto no início, mas conseguiu derrotar o eslovaco Martin Klizan, por 3 sets a 1, parciais de 6/7 (7-3), 6/2, 6/2 e 7/6 (7-3). O britânico enfrentará o argentino Juan Martín del Potro, na terceira rodada do Grand Slam francês. Ainda nesta quinta, o japonês Kei Nishikori e o suíço Stan Wawrinka venceram suas partidas, e agora disputarão vaga nas oitavas de final com o coreano Hyeon Chung, e o italiano Fabio Fognini, respectivamente.