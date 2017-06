Roland Garros: Nadal atropela Thiem e tentará 10º título

Depois de vencer o sérvio Novak Djokovic, o austríaco Dominic Thiem não conseguiu manter o ritmo diante do maior vencedor de Roland Garros. Nesta sexta-feira, o espanhol Rafael Nadal atropelou Thiem por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/0, em duas horas e 11 minutos de partida.

Com a tranquila vitória, o atual número 4 do mundo tentará seu décimo título no saibro francês. Nadal venceu todas as finais que disputou e apenas nas edições de 2009, 2015 e 2016 não atingiu a última rodada do torneio.

Na decisão de 2017, ele terá pela frente o suíço Stan Wawrinka, número 3 do mundo, que eliminou o britânico Andy Murray mais cedo nesta sexta, por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (8-6), 6/3, 5/7, 7/6 (7-1) e 6/1. Wawrinka conquistou o torneio em apenas uma oportunidade, em 2015, quando venceu Novak Djokovic.