Roland Garros: Monteiro vence e Brasil tem três na segunda rodada

A vitória de Thiago Monteiro em Roland Garros, nesta terça-feira, sobre o francês Alexandre Muller, número 330 do ranking, coloca depois de 14 anos três jogadores na segunda rodada na chave de simples de um Grand Slam.

Monteiro, terceiro colocado entre os tenistas do Brasil e 95° do mundo, venceu o francês de 20 anos por 3 sets a 2, com parciais de 7-6 (4), 2-6, 4-6, 7-6 (3) e 6-0, em três horas e 43 minutos de jogo. Esta foi a primeira vitória que Monteiro conquista na carreira em chave principal de Grand Slam.

A segunda rodada terá a presença de Thomaz Bellucci, que jogará com o francês Lucas Pouille, 15° cabeça-de-chave, Rogério Dutra Silva, que pegará o canadense Milos Raonic, cabeça de chave número 5, e Thiago Monteiro, que vai enfrentar o francês Gael Monfis. Três brasileiros não avançaram juntos na rodada de abertura de um Grand Slam desde 2003, em Wimbledon, quando Gustavo Kuerten, Flavio Saretta e André Sá venceram na estreia. Um ano antes, Guga, Saretta e Fernando Meligeni iam à segunda rodada em Roland Garros.

(com EFE)