Roland Garros: tenista de 20 anos vence suíça e está na final

A tenista Jelena Ostapenko, da Letônia, 47ª colocada no ranking da mundial, surpreendeu nesta quinta-feira e se classificou à decisão de Roland Garros ao superar a suíça Timea Bacsinszky, número 31 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 3/6 e 6/3, em 2 horas e 24 minutos.

Ambas as jogadoras comemoram seus aniversários nesta quinta: Ostapenko completou 20 anos e Bacsinszky 28.Com essa vitória, a atleta da Letônia se tornou a primeira tenista a se classificar à final de Roland Garros sem ser cabeça de chave desde 1983, quando Mima Jausovec avançou, mas perdeu para a heptacampeã Chris Evert.

A final do torneio francês será no próximo sábado, e está prevista para as 10 horas (de Brasília). Ostapenko enfrentará a romena Simona Halep, número quatro do mundo, que derrotou a checa Karolina Pliskova (número 3) por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.