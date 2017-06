Roland Garros: Bruno Soares é eliminado na chave de duplas

Bruno Soares foi eliminado nesta segunda-feira do torneio de Roland Garros. Jogando ao lado do britânico Jamie Murray, o mineiro acabou derrotado nas quartas de final pela dupla formada pelo mexicano Santiago González e o americano Donald Young, de virada, por 3/6, 7/6 (7-3) e 7/6 (7-4), em 2h23 de partida.

Assim, o Brasil ficou com apenas um representante no Grand Slam francês. Também na chave de duplas, Rogério Dutra Silva enfrentará nesta terça-feira, com o italiano Paolo Lorenzi, a parceria formada por Fernando Verdasco e Nenad Zimonjic – os vencedores disputarão uma das semifinais do torneio.

Irmão de Jamie e líder do ranking mundial de simples, o britânico Andy Murray foi às quartas de final nesta segunda ao vencer o russo Karen Khachanov por 6/3, 6/4 e 6/4. Murray disputará uma vaga nas semifinais com o japonês Kei Nishikori, que se classificou ao vencer Fernando Verdasco, de virada, por 0/6, 6/4, 6/4 e 6/0. Também nesta segunda, o suíço Stan Wawrinka e o croata Marin Cilic eliminaram o francês Gael Monfils e o sul-africano Kevin Anderson, respectivamente. Eles se encontrarão nas quartas no saibro francês.

Na chave feminina, a tcheca Karolina Pliskova, número dois do mundo, eliminou a surpreendente paraguaia Veronica Cepede Roig nas oitavas de final e continua com chances de assumir a liderança do ranking ao fim de Roland Garros.