Roland Garros: Brasileiros avançam na chave de duplas

Dois tenistas brasileiros continuam na chave de duplas de Roland Garros. Nesta sexta-feira, Rogério Dutra Silva e Bruno Soares, com seus respectivos parceiros, venceram suas partidas e avançaram para as oitavas de final do torneio francês. Marcelo Melo, que ao lado de Lukasz Kubot está na liderança do ranking mundial de duplas, foi derrotado por Ryan Harrison e Michael Venus, dando adeus à competição.

Junto do italiano Paolo Lorenzi, Rogerinho derrotou a dupla formada pelos franceses Adrian Mannarino e Quentin Halys, por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 2/6 e 7/5. Na próxima rodada, os adversários do brasileiro serão os checos Roman Jebavy e Jiri Vesely.

Bruno Soares, que está no segundo ano de parceria com o britânico Jamie Murray, derrotou os russos Mikhail Elgin e Karen Khachanov, por 6/1 e 7/6 (7-2). A partida das oitavas de final será contra a dupla formada pelo indiano Rohan Bopanna e o uruguaio Pablo Cuevas.

Ainda nesta sexta-feira, pela chave de simples, Rafael Nadal e Novak Djokovic confirmaram seu favoritismo. O espanhol, que tenta seu décimo título no saibro francês, derrotou o georgiano Nikoloz Basilashvili, por 6/0, 6/1 e 6/0, em 1h34 minutos de partida. O sérvio encontrou dificuldades para vencer o argentino Diego Schwartzman, e precisou virar o jogo para 3 a 2, parciais de 5/7, 6/3, 3/6, 6/1 e 6/1.