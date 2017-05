Roland Garros: Americana surpreende com resultado… e figurino

A americana Bethanie Mattek-Sands, de 32 anos, surpreendeu a todos em Roland Garros nesta terça-feira, tanto por seu desempenho quanto por seu figurino. Vinda da fase classificatória e apenas 117ª do mundo, ela vestiu uma blusa com cerejas estampadas, shorts e meiões pretos, e venceu a checa número 16 do mundo Petra Kvitova por 2 sets a 0, com parciais de 7-6(5) e 7-6(5), pela segunda rodada do Grand Slam francês.

Mattek conquistou seu melhor resultado em Grand Slam dos últimos dois anos. No Australian Open deste ano, não passou do qualifying. Nos quatro Grand Slams que disputou ano passado (Australian Open, Roland Garros, US Open e Wimbledon) não passou da primeira rodada. Seu último desempenho semelhante aconteceu em 2015, quando chegou na terceira rodada na Austrália, nos EUA e em Wimbledon.

Em Roland Garros, seu último grande desempenho foi em 2013, quando alcançou as oitavas de final da competição, sua melhor participação desde 2004, primeira vez que jogou o torneio francês. Apesar da derrota, Kvitova teve motivos para comemorar: a presença em Roland Garros marcou seu retorno às quadras após quase seis meses. Ele estava afastada desde que foi esfaqueada por um assaltante, em sua casa, na República Checa.